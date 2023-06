Leden drugsbende aangehouden nabij illegaal aangelegde landingsbaan

Het Justitieel Interventie Team in Suriname (JIT) heeft in de avond van 27 juni 2023 twee verdachten aangehouden in het Goliathgebied nabij een illegaal aangelegde drugslandingsbaan.

Het betreft een Surinamer en een Venezolaan. Bij de verdachten zijn diverse spullen in beslag genomen. Het gaat om zes vaten met vliegtuigbrandstof, een zevental aanvalsgeweren, vuistvuurwapens, jachtgeweren, een grote hoeveelheid scherpe munitie, twee ATV’s, een motorfiets, portofoons, handschoenen en een kettingzaag.

Voornoemde verdachten zijn in verzekering gesteld en aan hen is een contactverbod opgelegd, meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De leden van het JIT waren op een verkenningsmissie in het genoemde gebied in verband met het in kaart brengen van illegale landingsbanen en die vervolgens onklaar te maken.

Het Openbaar Ministerie geeft aan dat het beleid om illegale landingsbanen onklaar te maken, onverkort wordt voortgezet.