Auto’s belanden in trens na aanrijding Mohamed Rashied Pierkhanweg

Twee auto’s zijn vanmorgen rond 09.30 uur hard met elkaar in botsing gekomen op de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname. Beide voertuigen zijn daarbij in de trens beland.

De aanrijding vond plaats nabij de Dhaansinghweg.

Een vrouw heeft letsel opgelopen en met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend.

Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt en door een sleepdienst weggebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek.