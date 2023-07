Aangereden voetganger onderweg naar SEH overleden

De 57-jarige Radjinderpersad B. werd maandag zwaargewond aangetroffen op de Martin Luther Kingweg in Suriname. Hij is onderweg naar de Spoedeisende Hulp in de ambulance overleden.

Vernomen wordt dat het Command Center omstreeks 06.30u melding kreeg van een aanrijding, waarbij een voetganger zwaargewond aan de Martin Luther Kingweg werd aangetroffen. Ook bestond het vermoeden dat de veroorzaker na de aanrijding zou zijn doorgereden.

Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer naar de SEH te vervoeren, maar onderweg overleed het slachtoffer.

Later meldde een familie zich aan bij politie Livorno en deed aangifte van vermissing van Radjinderpersad. Volgens de familie zou de vermiste persoon een epilepsie patiënt zijn.

Het lichaam van het slachtoffer is voor obductie in beslag genomen.