Ursi de Meza viert 100ste verjaardag

Ursi Isaac de Meza heeft op zondag 2 juli in familieverband zijn 100ste verjaardag gevierd in Suriname.

De Meza is geboren op 2 juli 1923 aan de Pontewerfstraat in het district Suriname (nu Paramaribo). Hij is de zoon van de Meza en Muller. Hij komt uit een gezin van zeven kinderen, waarvan hij de vierde is. Hij is vader van een zoon, grootvader van vier kinderen en overgrootvader van zes kinderen.

In het interview met zijn kleinzoon werd verteld dat hij vanwege zijn geloof een strenge vader was tijdens de opvoeding. De Meza heeft de Christelijke School aan de Gravenstraat (tegenwoordig Henck Arronstraat) bezocht. Na het afronden van die basisschool volgde hij een opzichter cursus.

De Meza gaf zijn krachten voor zes jaar bij de marinebasis en verder als machine bankwerker te Beekhuizen. Vervolgens vertrok hij naar Curaçao waar hij voor zes jaar werkte bij Shell (Isla). In Curaçao heeft de nu 100-jarige aan turnen en voetbal gedaan. Een andere hobby was bezig zijn met repareren van auto’s.

Na zeven jaar kwam de Meza terug naar Suriname en heeft hij toen gewerkt op het ministerie van Openbare Werken. Hij werd bevorderd tot technisch ambtenaar en bleef in die functie tot zijn pensionering.

De Meza is nog kerngezond en heeft geen onderliggende ziektes, alleen is hij slecht ter been waardoor hij in een rolstoel zit. Hij heeft nooit alcoholische dranken geconsumeerd en hij heeft ook nooit gerookt.

De 100-jarige geeft aan dat lang leven ervan afhangt hoe je als mens jezelf brengt door het leven en natuurlijk hoe je met de mensen om je heen omgaat.

Adjunct districtssecretaris X. Buyne vertegenwoordigde de districtscommissaris en bracht de felicitaties over namens de president en first lady. Zij overhandigde een enveloppe met inhoud en een verjaardagcertificaat aan de jarige.