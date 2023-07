VIDEO: Winkeldief steelt bluetooth speaker tijdens drukte bij kassa

Een man heeft het tot een gewoonte gemaakt om spullen te stelen uit een supermarkt aan de Kwattaweg in Suriname. Zondagavond heeft hij wederom toegeslagen en daarbij is hij tijdens een drukte bij de kassa ervan doorgegaan met een bluetooth speaker ter waarde van SRD 1.650.

De dief ging in de handelszaak en liep naar de versnaperingen. Hij nam een pak koek en liep vervolgens naar de kassa om te betalen. Op dat moment was er daar een drukte.

Tijdens het wachten keek de man ongeduldig enkele keren om zich heen en pakte de speaker van een rek. Hij stopte die snel in zijn tasje dat hij bij zich droeg.

Na de snode daad betaalde de dief de winkelier voor de koek en liep uit de winkel naar een zwart gelakte Toyota Mark X. Hij reed vervolgens daarmee snel weg.

De diefstal is op camerabeelden vastgelegd. De winkelier ontdekte het voorval en schakelde de politie in. De sterke arm werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte. Een video van de diefstal is hier te zien.