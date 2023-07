Militairen marine Suriname ronden stage af op Nederlands marineschip Zr.Ms. Pelikaan

De eerste luitenants Wishaal Bipat en Rovano Nathaniel en sergeant der eerste klasse Arnold Stuart hebben met een presentatie in het auditorium van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO), officieel hun stageperiode op het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Pelikaan afgesloten.

De Zr.Ms. Pelikaan is een ondersteuningsvaartuig van de Koninklijke Marine. Het schip wordt in het Caraïbische gebied ingezet voor verschillende taken. De primaire taak is het transport van mariniers en militair materieel tussen de eilanden.

De drie militairen van de marine van het Nationaal Leger hebben in de maand mei drie weken lang vanuit Curaçao met het Nederlandse marineschip meegevaren en zo ook ervaring opgedaan.

Majoor Ricardo Partoredjo, plaatsvervangend commandant van de Marine, vertelt dat dit programma onderdeel is van de samenwerking tussen Suriname en Nederland, waarbij vanuit de Surinaamse Marine elke keer drie militairen worden afgevaardigd.