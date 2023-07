Belfort: “Heel juni niet vergaderd, want 9 parlementariërs waren gaan relaxen op buitenlandse stranden”

Parlementariër Edward Belfort zegt dat het de eigen schuld van de coalitie is dat er na 8 juni geen enkele openbare vergaderingen in De Nationale Assemblee (DNA) zijn uitgeschreven. Naar zeggen van de politicus waren er alleen in de maand juni al 9 parlementariërs uit voornamelijk de coalitie op vakantie in het buitenland.

“Den man go koiri nanga a moni fu a volk”, benadrukt de volksvertegenwoordiger. En dan gaat men volgens hem onder het mom van een dienstreis relaxen op buitenlandse stranden. Belfort voert aan dat mensen er niet bij stil staan hoeveel kosten zulke dienstreizen met zich meebrengen. Hij noemt onder andere de daggelden die men ontvangt, de businessclass tickets, logeren in vijfsterren hotels.

Wanneer een DNA-lid voor de eerste keer in een dienstjaar naar het buitenland gaat, dan maakt die ook aanspraak op uitrustingskosten. Dit alles kost duizenden US dollars en euro’s. “En dan zit het volk hier te pinaren. Bijna een hele maand hebben wij niet vergaderd. Heel juni”, aldus de politicus. Hij voegt eraan toe dat deze dienstreizen geen enkel voordeel voor het land hebben opgeleverd.

Op 4 en 6 juli kon het parlement wegens gebrek aan quorum niet vergaderen, omdat een deel van de parlementariërs nog in het buitenland zaten. Op 13 juli kon de wijziging van de Casinowet, Toezicht en Controle Kansspelen en de Loterijwet voor de derde keer niet doorgaan, maar vanwege een technisch probleem. Het is belangrijk dat deze wetten uiterlijk augustus goedgekeurd zijn, omdat die nodig zijn voor de beoordeling van Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).

Belfort stelt dat de coalitie deze vertraging aan zichzelf heeft te danken. Hij stelt overigens het verhaal van het technisch probleem niet te geloven, omdat afgelopen donderdag reeds 21 parlementariërs rond 13.15 uur de presentielijst voor huishoudelijke vergadering hadden getekend. Toen heeft de griffier de presentielijst achteraf weer ingetrokken en medegedeeld dat geen van de vergaderingen voortgang zouden hebben.

In de wandelgangen hoorde Belfort dat leden van de VHP niet op één lijn stonden over deze wetten.