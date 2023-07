Automobilist door bestelbus klemgereden en beroofd door bekende

Een 40-jarige automobilist is afgelopen nacht klemgereden aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname. Hij werd daarna beroofd van 39.000 SRD.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de benadeelde A.N. dat hij rond 02.30u over voormelde weg reed, toen een bestelbus hem klem reed. Twee mannen stapten uit en beroofden hem van zijn geld en mobiel. Hij gaf aan een van de daders te kennen.

Na de beroving gaven de rovers hem zijn mobiele telefoon terug. De benadeelde schakelde daarna de politie van Livorno in die ter plaatse ging voor onderzoek.

Volgens N. hebben de daders hem achtervolgd. Hij bleef ongedeerd. Aan de opsporing van het duo wordt gewerkt.