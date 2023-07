Caribische leiders twee dagen in Brussel bijeen voor EU-CELAC Summit 2023

Staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (CELAC) komen vandaag en morgen in Brussel, België, met hun ambtgenoten van de Europese Unie (EU) bijeen voor de EU-CELAC Summit 2023. Het is na meer dan acht jaar dat de hoogste politieke functionarissen van beide regio’s elkaar in dit verband ontmoeten.

President Chandrikapersad Santokhi zal ook partij zijn bij de gesprekken en presentaties die tot doel hebben de samenwerking tussen de EU en de CELAC-gemeenschap te versterken. Het staatshoofd is op zaterdag 15 juli 2023 aan het hoofd van een delegatie naar Brussel vertrokken.

President Santokhi zal van de gelegenheid gebruikmaken om bilaterale gesprekken te voeren. Voor dinsdag staat er een ontmoeting gepland met het Franse staatshoofd Emmanuel Macron, waarbij er over de bilaterale samenwerking en globale vraagstukken gesproken zal worden. Verder staan er ook gesprekken met de Nederlandse premier Mark Rutte en premier Jan Jambon van Vlaanderen op de agenda alsook een vervolggesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, die recentelijk op bezoek is geweest in Suriname.

Daarnaast zullen er ook bilaterale ontmoetingen op ministerieel niveau plaatsvinden tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) met onder meer zijn Mexicaanse en Ecuadoriaanse collega’s.

Minister Ramdin merkt op dat tot zover alle regeringsleiders uit beide regio’s op de top aanwezig zullen zijn. “Dat geeft aan dat er tussen de EU en CELAC behoefte is om van gedachten te wisselen over een aantal zaken.” Als voorbereiding op dit moment zijn er twee tot drie meetings geweest, waarbij er tijdens het CELAC-voorzitterschap van Argentinië op ministerieel niveau is gesproken over de issues en werd daarmee de agenda vastgesteld. “Deze issues zullen nu op het hoogste politieke niveau besproken worden”, zegt de bewindsman.

Hij noemt klimaatverandering als meest prioritaire aangelegenheid. In Brussel zal onder meer worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor compensatie aan landen die te lijden hebben onder uitstoot door de Europese landen. Verder staan er onderwerpen als handel en investeringen, duurzame ontwikkeling en de politieke situatie in de wereld op de agenda.

Meer specifieke vraagstukken zijn onder andere migratie en veiligheid. De aanwezige staatshoofden en regeringsleiders zullen de gelegenheid hebben om presentaties te doen. President Santokhi zal zich focussen op handel, investeringen en duurzame ontwikkeling, terwijl de overige leiders van het Caribisch gebied zich zullen richten op klimaatverandering, voedselveiligheid en -zekerheid alsook energieveiligheid en -zekerheid. “Het is een uitgebreide agenda, en een belangrijke meeting omdat zoveel cruciale issues aan de orde gesteld kunnen worden”, aldus minister Ramdin. Hij benadrukt dat de ontmoeting strategisch ook van belang is, omdat de EU en CELAC twee grote economische blokken zijn. De CELAC alleen representeert meer dan anderhalf miljard mensen. “Een nauwe samenwerking kan voordelen opleveren voor beide regio’s.”

Minister Ramdin wijst op de bewegingen in de wereld, waarbij landen elkaar opzoeken en blokken vormen. Over de EU-CELAC zegt de bewindsman: “Het gaat om een samenwerking die een economisch handels- en investeringsblok kan worden. Er zal daarom intensief gediscussieerd worden hoe de samenwerking te versterken.”