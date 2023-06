Onbeheerde boot in Saramaccakanaal hindert medewerkers ministerie OW

Dit vaartuig (foto) is bijkans drie weken onbeheerd achtergelaten in het Saramaccakanaal in Suriname, vlak achter het gebouw van ministerie van Openbare Werken afdeling Wegen te Leiding 7B.

De medewerkers ondervinden last van het vaartuig. Het is niet bekend aan wie de boot toebehoord. Het was aanleiding voor het afdelingshoofd om de Surinaamse politie te raadplegen om de boot spoedig van daar te doen verplaatsen.

Buurtmanager van Leiding brigadier van politie Dewanand Boedhoe zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat de eigenaar van het vaartuig spoedig in contact moet treden met de politie.

De boot moet verwijderd worden van de plaats omdat het hindert en het zicht voor de bewakers belemmert.