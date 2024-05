Bewakers Circle T Chicks NV beroofd en gekneveld achtergelaten

Drie criminelen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag twee bewakers van Circle T Chicks NV aan de Industrieweg Noord in Suriname overvallen en gekneveld achtergelaten.



Vernomen wordt dat de daders gekleed gingen in het zwart en gewapend waren met vuistvuurwapen. Ze hebben van één van de bewakers zijn mobiele telefoon buitgemaakt. Vervolgens hebben de rovers een kantoorruimte geforceerd.

Het is vooralsnog niet bekend wat de criminelen uit het bedrijf hebben meegenomen. Dat zal het nader onderzoek uitwijzen.

Na de daad zijn de daders weggerend. Het is niet bekend hoe ze de plaats hadden aangedaan en verlaten. De politie heeft de zaak in onderzoek.



In februari 2022 hadden criminelen Circle T Chicks NV reeds tot hun doelwit gemaakt waarbij 700.000 SRD en 12.000 USD was buitgemaakt. Vernomen wordt dat het bedrijf sedertdien geen waardevolle goederen onbeheerd in het pand achterlaat.