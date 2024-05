Dode man in kreek district Para is 43-jarige Ramon

Het lichaam dat op 17 april jongstleden in staat van ontbinding in een kreek te Babunkriki in Suriname werd aangetroffen, is donderdag positief herkend. Het gaat om het lichaam van een 43-jarige man in leven geheten Ramon Wilsterman.

Ramon was in Suriname een bekende in de samenleving die ondermeer kokos koekjes verkocht. Hij stond ook wel bekend als ‘Mondje’ of ‘Pakket’.

Op social media werd een bericht geplaatst waaruit bleek dat Ramon spoorloos was en dat er naar hem werd gezocht. Hij zou drie weken nergens te vinden zijn en liet voor het laatst weten, dat hij bij een vriend op Para zou zijn.

Te Para werd zijn lichaam uiteindelijk in een kreek aan de Jane Hiwatstraat gevonden.

Gisteren werden nabestaanden door de Surinaamse politie opgeroepen om het lichaam te identificeren. Een bron meldt aan de redactie van Waterkant.Net dat hij positief werd herkend door zijn dochter en nog twee andere personen.

Er zal obductie gepleegd worden om vast te stellen hoe Ramon is komen te overlijden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.