Rovers op bromfietsen rukken tas van vrouw weg

Een 31-jarige vrouw in Suriname is donderdag beroofd door criminelen op bromfietsen aan de Atlasstraat in Paramaribo.

Volgens de aangeefster liep ze over voormelde straat. Twee bromfietsen reden voorbij waarbij een van de mannen op een brom, plotseling haar tas tijdens het wegrijden wegrukte. Ze had 8.000 SRD, een mobiele telefoon, pinpas en dokterskaart in haar tas.

De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld, maar voor de komst van de politie hadden de verdachten de plaats verlaten. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.