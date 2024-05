Tiener omgekomen door vallende tak

Een tiener in Suriname is donderdagmiddag om het leven gekomen, nadat in een dorp te Tapanahony een tak van een boom op hem viel.



De redactie van Waterkant.Net verneemt van de Surinaamse politie dat de melding die bewuste dag rond 16.00u was binnengekomen.

Een zus van het slachtoffer zou verklaard hebben dat de jongen (15) onder een boom bezig was. Plotseling viel een tak op zijn hoofd, met het gevolg dat hij ter plaatse kwam te overlijden.



De tiener woonde in Paramaribo, maar logeerde deze dagen bij zijn zus in het binnenland. Vanwege het ongeluk was de zus behoorlijk overstuur. Ze kon de personalia van haar boertje niet doorgeven. Ook kon ze niet concreet aangeven hoe het geval heeft plaatsgevonden.



De redactie verneemt van de politie dat het stoffelijk overschot vrijdag rond 11.00u naar Stoelmanseiland werd overgebracht. Vandaar uit wordt het overgevlogen naar Paramaribo.