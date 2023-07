Alleenstaande moeder en dochters in slaap overvallen en beroofd

Aan de Leiding 21 in Suriname zijn een alleenstaande moeder en haar twee dochters afgelopen nacht in hun slaap overvallen en beroofd. De 47-jarige vrouw en haar kinderen waren op dat moment in diepe rust.

De rover zou het huis van de slachtoffers via een raam zijn binnengedrongen. Hij lichte enkele shutters van een raam van de woonkamer en via die ontstane opening verschaft hij zich toegang tot de woning.

Hij ging eerst in de kamer van de hoofdbewoner, de moeder. Daar pakte hij een portemonnee met geld, een mobiele telefoon en documenten. Daarna begaf hij zich in de slaapkamer van een van de dochters. Deze schrok wakker door gestommel en zag de rover.

Ze raakte in een worsteling met de rover, die vermoedelijk een nep pistool en een mes in zijn handen hield. Door de schermutseling kwam het mes te vallen. De rover pakte daarna een colafles en sloeg daarmee in het gelaat van de dochter.

Ze gilde waarna de moeder en zus wakker schrokken. De dader nam daarna de benen. Uit de slaapkamer van de hevig geschrokken dochter maakte de rover 2.500 SRD buitgemaakt.

Van de indringer is geen spoor te bekennen. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.