DG Volksgezondheid Nederland bezoekt minister Ramadhin

De Directeur-generaal (DG) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland (VWS), Mw. Marjolijn Sonnema, heeft samen met een delegatie op dinsdag 18 juli 2023 een bezoek gebracht aan minister Ramadhin in het kader van de samenwerking tussen Nederland en Suriname voor de gezondheidssector.

Tijdens dit bezoek zijn de stand van zaken besproken omtrent de voortgang van het Herstelplan voor de Zorg. Dit Herstelplan wordt geleid door Marc Sprenger, die in de afgelopen periode op diverse gebieden binnen de zorgsector gewerkt heeft aan analyses en adviezen aan het ministerie van Volksgezondheid.

Tevens wordt tijdens het bezoek van Mw.Sonnema ook verder gesproken over de besteding van de restant verdragsmiddelen voor de gezondheidssector, waarbij het oprichten van een Zorgautoriteit daar een integraal deel van is. Op 18 juli 2023 wordt in een stakeholdersmeeting met de zorgsector een uiteenzetting gegeven over de voortgang van het Herstelplan Zorg en de besteding van de restant verdragsmiddelen.

Er is ook een paneldiscussie over diverse onderwerpen binnen de zorg. Mevrouw Sonnema en haar delegatie brengen ook een bezoek aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en wordt er ook een ronde tafel conferentie georganiseerd met lokale en buitenlandse experts.