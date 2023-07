Het onderdirectoraat Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken is op zondag 16 juli gestart met het opschonen van de binnenstad van Paramaribo door die te ontdoen van petflessen.

Dit project wordt samen met Hadassah van der Jagt van Up to you foundation in Suriname en mensen die een straatleven leiden uitgevoerd.

Tegen een vergoeding worden de petflessen en bierblikken ter recycling verzameld.

Aan de samenleving wordt gevraagd netjes en zorgvuldig om te gaan met hun vuil.