8-jarig meisje dood binnengebracht op poli; zou dengue hebben opgelopen

De 8-jarige Srija Ghiraw is afgelopen maandag dood binnengebracht bij een huisartsen poli aan de Indira Gandhiweg in Suriname. “Mijn baby Srija is er niet meer”, zegt de terneergeslagen moeder Hafsa in gesprek met Waterkant.Net.

Volgens de moeder is haar dochter vorige week maandag na het gymen op school ziek geworden. De schoolleiding belde de ouders om haar op te halen. De moeder haalde haar op en merkte dat ze een beetje slapjes was. Thuis aangekomen ging ze na een uurtje in bad. Ze at brood met hagelslag. Nadien is ze gaan slapen.

Dinsdag was ze weer normaal naar school, want ze had een repetitie. Na school toen de moeder haar ophaalde was Srija’s lichaam heet. Ze had koorts en haar ogen waren rood. Woensdag hielden de ouders haar thuis zodat ze kon uitzieken. De hele dag ging het goed met het kind. In de avond van woensdag bleef de koorts echter stijgen.

De ouders brachten kun kind donderdag naar de huisarts. Daar kreeg ze Paracetamol. Ze had intussen ook buikgriep en braken. De moeder vertelde de arts dat ze geen eetlust had. Hierop gaf de huisarts aan dat een zware griep heerst en dat ze vooral veel moet drinken.

In de nacht van donderdag op vrijdag sprak het kind wartaal, wat de moeder verschrikkelijk paniekerig maakte.

Op advies van een andere arts moest de moeder haar dochter een kwartier onder de douche houden, zodat de temperatuur vanwege de koorts omlaag zou gaan. “Ik plaatse een stoel onder de douche en zat samen met mijn dochter onder de douche. De temperatuur daalde en schommelde tussen de 38 en 39.

Zaterdagochtend werd ze slapjes, waarna de ouders het kind naar een ziekeninrichting brachten. Daar werd ze ter observatie opgenomen. Ze werd geprikt en het resultaat was dat ze dengue zou hebben opgelopen. De koorts was inmiddels boven de 40 graden. Na de dagopname werd ze ontslagen. Ze kreeg daar twee pakken infuus, 1.000 gram zetpil en medicijnen voor diarree en braken.

De behandelende arts hield de ouders voor dat ze terug naar het ziekenhuis moesten gaan, als het niet goed zou gaan.

Zaterdagavond was de koorts gezakt. Zondag ging het de betere kant op; ze had geen koorts en braken meer, alleen een beetje diarree. Shrija had weer eetlust. Ze lustte watermeloen.

Maar in de nacht van zondag op maandag klaagde ze ineens van buikpijn. Ze had vermoedelijk blaasontsteking opgelopen, waarvoor de huisarts amoxicilline voor haar uitschreef. Ze had na inname van twee tabletten geen pijn meer aan haar onderbuik. De moeder gaf haar brood te eten.

Nadien had ze pijn aan haar voeten. De moeder bracht haar naar de slaapkamer en masseerde haar benen. Intussen kwam een buurman. De auto van de moeder stond in de weg. De moeder was nauwelijks 5 minuten weg om de wagen de verplaatsen. Toen ze terug kwam ademde Shrija zwaar en ze bewoog niet meer.

De moeder werd paniekerig en belde haar man op, maar hij was op dat moment niet bereikbaar. Het meisje reageerde vanaf toen niet meer. Om het kind weer bij te brengen bracht de moeder haar naar de badkamer en stond samen met haar onder de douche. Ook daarop reageerde ze niet, waarna de moeder het kind probeerde te reanimeren.

De vrouw riep de hulp van de buurman in, die samen met de moeder in haar auto naar een huisarts poli reed zodat ze snel hulp konden krijgen. Bij de poli aangekomen bleek echter dat Srija het leven reeds had gelaten.

De ouders van Srija hebben alles uitgeprobeerd wat de artsen adviseerden. Binnen een week heeft het meisje het leven gelaten.

Ze was op 8 mei vorig jaar betrokken bij een ongelukje op een recreatieoord, waarbij zij en haar broer ongeluk opliepen. Een boom was ontworteld en op de kinderen gevallen. Beide kinderen waren toen een week opgenomen in het ziekenhuis en nadien ontslagen.