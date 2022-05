Kinderen tijdens zwemmen gewond geraakt door omgevallen boom

Zaterdagmiddag zijn drie kinderen gewond geraakt, toen een boom op hen viel. Dit gebeurde rond 14.00u bij een recreatieoord te Sweetie Krikie in Suriname.

N.M. zegt in gesprek met Waterkant.Net dat de familie voor een dagtrip ter plaatse was. Een 7-jarig meisje en een 9-jarige jongen waren samen met een 8-jarige jongen in de kreek bezig te zwemmen, toen een boom ontwortelde en op de kinderen terechtkwam.

De 8-jarige raakte licht gewond, maar de twee anderen waren ernstig aan toe. Ze werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De vader van de 8-jarige bracht hem per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis.

Volgens N.M. hebben houtluizen de omgevallen boom compleet gevreten, waardoor deze omviel. Vanwege dit tragisch incident is de familie terstond vertrokken van de plaats. Het meisje was niet aanspreekbaar.

De politie van Zanderij was ter plaatse voor onderzoek.