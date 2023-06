Brazilianen gezocht voor moord in Frans-Guyana aangehouden in Suriname

De Surinaamse politie heeft afgelopen weekend twee Brazilianen in Paramaribo opgespoord en aangehouden. Het gaat om een man en een vrouw, die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij een moord die gepleegd is in Frans-Guyana.

Na de daad is het tweetal uitgeweken naar Suriname. Na verkregen en uitgewerkte informatie werden de twee verdachten op hun woonadres te Paramaribo Noord in de kraag gevat.

Het gaat om de 45-jarige man Francisco D. en de 69-jarige vrouw Veira S. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau Meerzorg en zijn in afwachting op hun uitlevering aan Frans-Guyana in vreemdelingenbewaring genomen.

De twee zijn aangehouden vanwege de samenwerking die Suriname en Frans-Guyana hebben, meldt het Korps Politie Suriname.