Bouterse: “Militair gezag had geen andere keus dan die gasten aan te pakken”

Desi Bouterse vindt dat het Surinaamse Openbaar Ministerie en de procureur-generaal praten over zaken in de hogerberoepszaak van het 8 decemberstrafproces, waar ze geen verstand van hebben. In het radioprogramma Bakana Tori op LIM FM stelde de ex-legerleider dinsdag dat het 8 december-proces heel complex is, waardoor men niet moet denken dat de militairen toen gek zijn geworden door op een dag iemand te komen ophalen, terwijl de buurman van die persoon met rust is gelaten.

“Wanneer duidelijk de nationale veiligheid in gevaar komt, wanneer er een huurlingenleger voor de zoveelste keer wordt klaargemaakt om een invasie te plegen in Suriname, dan heeft het militair gezag geen andere keus dan die gasten aan te pakken”, benadrukte Bouterse.

De ex-legerleider stelt dat de pg bijna 40 pagina’s in het requisitoir heeft besteed om uit te leggen hoe de mensen zijn opgepakt. Echter vindt hij dat de militairen voor een bepaald model hebben gekozen. Bouterse vertelt verder dat in deze case veel meer dan 15 mannen, doelende op de slachtoffers, bezig waren om de huurlingen in Suriname te ondersteunen. Dat zij uiteindelijk hun levens hebben verloren, zal hij niet goedspreken.

“Het zijn er 15 mensen en ik ben niet bezig te pleiten dat dat goed is. Wiens wan sma dede a no bun. Maar de nabestaanden… na 23 jaar begint men met een onderzoek. Maar heb je je nooit afgevraagd, waarom die mannen zijn opgepakt? Gewoon zo den man law? Maar heb je je ook niet afgevraagd: er is een vuile oorlog geweest in het binnenland en ruim 90 politie, militairen en ambtenaren en meer dan 400 burgers hebben het leven gelaten. Hebben die burgers geen nabestaanden?”, aldus Bouterse.

Volgens de NDP-leider gaan er altijd meer burgers dood tijdens een oorlog. Dus het militair gezag moest toen ingrijpen. Mensen die betrokken waren bij de leiding van de invasie, hebben volmondig bekend waarmee ze bezig waren. Als het ging om mensen gewoon dood te maken, dan had hij gewoon volgens het wetboek gehandeld. “Maar er is 7 op 8 iets gebeurd, waardoor de zaak uit de hand gelopen is en deze mensen zijn helaas, helaas…”, aldus Bouterse, die vindt dat zaken niet op zo een manier had moeten gebeuren.

De hoofdverdachte stelt toch te hebben gehoopt dat er een stuk waarheidsvinding zou plaatsvinden in plaats van politiek ermee te bedrijven. Hij zegt dat men Bouterse zeker politiek een kopje kleiner wil maken, omdat hij vanaf de tachtiger jaren een koppijn is voor politieke tegenstanders.

“Ik loop met die onzichtbare hand, dus ik zie wel hoe dat afloopt. Mijn lot is in handen van die onzichtbare hand”, aldus Bouterse.