Toename aangespoelde dode vissen op strand Galibi

Op sociale media in Suriname gaat er op dit moment een filmpje rond waarin te zien is dat een flinke hoeveelheid aangespoelde dode vissen langs het strand van Galibi zijn aangetroffen. De plaatselijke bewoners ruimen de dode vissen op.

Een touroperator vertelt in een gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat het een jaarlijks verschijnsel is, maar dat het dit jaar wel veel erger is dan voorheen. De stank veroorzaakt door de dode vissen is ondragelijk en niet gezond voor de plaatselijke bewoners, maar ook niet voor de toeristen.

De dode vissen zijn over de hele kust tot naar Matapica aangespoeld. De situatie doet zich al langer dan twee weken voor. De basja’s en dorpskapitein zijn reed op de hoogte van de situatie.

Ook de touroperator werd op de hoogte gesteld van de dode vissen en probeert samen met zijn team dagelijks mee te helpen met het opruimen van de vissen. Ze worden in een grote kuil begraven om de stank te minimaliseren.

Hoe het komt dat er zoveel dode vissen langs de kust zijn aangespoeld is nog niet duidelijk. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak is van de grote vissterfte.