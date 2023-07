Scholier dood op SEH na oplopen steekverwonding tijdens vechtpartij

De mulo-leerling die vanmiddag bij een vechtpartij is neergestoken in het centrum van Paramaribo, is aan zijn opgelopen verwonding overleden op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Milton Kensmil, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, bevestigt het overlijden van de scholier tegenover Waterkant.Net.

Twee scholieren van rond de 15 jaar, gekleed in blauw uniform, kregen dinsdagmiddag ruzie met elkaar die ontaardde in een handgemeen. Bij die gelegenheid stak de ene de andere met een mes in zijn borststreek. (Tekst loopt door onder foto)

Waterkant.Net sprak hierover met advocaat Derrick Veira die zegt dat hij het gevecht heeft meegemaakt. Hij heeft de verdachte aangehouden en hem het mes afhandig gemaakt.

Volgens de advocaat zag hij de verdachte zeker zes steekbewegingen maken in de richting van het latere slachtoffer. “Ik haalde de gemoederen uit elkaar en ontwapende de steekgrage verdachte. Ik hield hem vervolgens aan. Daarna schakelde ik de politie die mij doorverbond met de ambulancedienst. Ik heb EHBO toegepast, maar het slachtoffer leek mij kritiek te zijn. Hij werd met de ingeschakelde ambulance meegenomen naar het ziekenhuis”, aldus Veira.

De steekgrage is ter plaatse staande gehouden en overgedragen aan de politie. Hij is afgevoerd naar het bureau. Het mes is in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.