Bee en Sharman garanderen verkiezingen op 25 mei 2025: “Laat daar geen illusie over bestaan”

Voorzitter Marinus Bee en vice-voorzitter Dew Sharman van De Nationale Assemblee (DNA) garanderen de samenleving dat de verkiezingen in Suriname wel op 25 mei 2025 zullen doorgaan. Er is naar zeggen van Sharman geen enkele trainage-systeem dat door de volksvertegenwoordiging wordt toegepast in het traject naar de wijziging van de Kiesregeling.

“De verkiezingen zijn gegarandeerd op 25 mei 2025. Laat daar geen illusie over bestaan”, zei Sharman dinsdag bij de indiening van een petitie door een groep buitenparlementaire politieke partijen. Welk model kiesstelsel uiteindelijk zal worden gekozen, zal volgens de VHP’er één moeten zijn dat verdraagt met de uitspraak van het Constitutioneel Hof.

Maar het zal ook moeten verdragen met wat er leeft in die samenleving. Er zijn momenteel drie modellen waaruit één zal moeten worden gekozen. Als volksvertegenwoordiging zal daarom het beste uit deze drie modellen worden gekozen. Sharman wees erop dat president Chan Santokhi ook heeft aangegeven dat hij liefst een stelsel wilt hebben dat gedragen wordt door alle 51 leden van het parlement.

Assembleevoorzitter Bee merkte wederom op dat terwijl het parlement nog wacht op de regering, zij ook al geruime tijd bezig is. “Er is zelfs een commissie onder mijn leiding, met de vicevoorzitter en alle fractievoorzitters die kijken naar deze case. Wij zeggen dat als het de regering niet lukt om met een concreet wetsvoorstel te komen, zal het verwijt niet alleen richting de regering gaan. Het parlement zal ook medeverantwoordelijk ervoor worden gehouden. Dus we zitten niet op de regering te wachten. Natuurlijk zou het goed zijn als het vanuit de regering komt”, aldus Bee. Enkele weken terug heeft het college nog een academische week gehad, waar deskundigen de ruimte hebben gehad om verschillende modellen te presenteren.

Naast de regering kunnen ook leden van het parlement het initiatief nemen om een conceptwet in te dienen. Afgelopen vrijdag heeft Bee wel een concept gehad, maar dat is nog niet een conceptwet zoals de wet dat voorschrijft. “Maar zolang leden het initiatief niet nemen om het formeel in te dienen, hebben we geen conceptwet om te behandelen”, aldus Bee.