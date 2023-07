Cocaïne gevonden in Witte Huis

In het Witte Huis is er zondagavond een poederachtige witte stof gevonden die positief testte op cocaïne. Na de ontdekking volgde er een korte evacuatie van het gebouw. De brandweer kwam ter plaatse en stelde vast dat de stof geen bedreiging vormde.

Conservatieven vermoeden dat de zoon van president Joe Biden, Hunter Biden, meer moet afweten van de drugs. Naar hun zeggen is het geen toeval dat hij twee dagen voor de ontdekking nog op bezoek was in het Witte Huis.

Van Hunter is bekend dat hij jarenlang vecht tegen drugsmisbruik.

De stof wordt verder onderzocht door de autoriteiten. Ook wordt nagegaan hoe die in het gebouw is terechtgekomen.