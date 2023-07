Mulo-leerling neergestoken bij vechtpartij in centrum Paramaribo

Een vechtpartij tussen scholieren is vanmiddag wederom uit de hand gelopen in Suriname. Een mulo-leerling is bij één in het centrum van Paramaribo, door een medeleerling met een scherp voorwerp gestoken in de borststreek.

Het slachtoffer is in bloedende toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De steekgrage is ter plaatse staande gehouden en overgedragen aan de politie. Hij is afgevoerd naar het bureau.

Het motief van de vechtpartij is nog onbekend. Het onderzoek duurt voort.