Criminelen steken man in buik bij mislukte straatroof

Een 28-jarige man in Suriname, kwam vrijdagavond met een ernstige steekwond in zijn buikstreek thuis bij zijn broer aan. Het slachtoffer Kevin verklaarde dat hij even daarvoor in zijn buik was gestoken bij een mislukte straatroof.

Hij liep over de Arnoldstraat toen twee mannen plotseling op hem afkwamen. Een van hen was gewapend met een mes. Ze probeerden Kevin te beroven waarbij hij in een worsteling met hun geraakte.

Tijdens deze worsteling heeft een van de verdachten hem een steek toegebracht in de buikstreek. Hierna verlieten de mannen de plaats. Het slachtoffer belde een taxi op die hem naar zijn broer aan de Hertogstraat bracht, waar hij hevig bloedend uit de taxi stapte.

Een familielid schakelde een ambulance in die Kevin naar de Spoedeisende Hulp overgebracht. Hij liep een steek in zijn buik op waardoor zijn ingewanden zichtbaar waren en is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Vernomen wordt dat de straatrovers niets hebben kunnen buitmaken. De politie van Centrum is belast met het onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.