Zwakbegaafde vrouw (26) verkracht door zwager en vriend

Een 26-jarige vrouw in Suriname heeft gisteren aangifte van verkrachting gedaan, tegen de jongere broer van haar partner en een vriend van hem. Dit geval zou zich op dinsdag 13 juni hebben voorgedaan, in een woning aan de Manasse Zegenweg in Suriname.

Volgens het slachtoffer was ze thuis met haar vriend, toen deze op een gegeven moment naar de winkel ging. Tijdens zijn afwezigheid stapte zijn jongere broer Roy samen met een vriend Romeo het huis binnen.

De twee zouden tegen haar wil seks met de machteloze vrouw hebben gehad. Het slachtoffer is lichamelijk en geestelijk labiel.

Terwijl de mannen bezig waren het slachtoffer te verkrachten stapte een 14-jarige het huis binnen en betrapte beide mannen op heterdaad, waarna ze het hazenpad kozen.

Aan de opsporing van de verdachten wordt gewerkt. De verdachte Roy is een jongere broer van de vriend van het slachtoffer, terwijl de verdachte Romeo een vriend is van de gebroeders. De politie van Santodorp is belast met het onderzoek.