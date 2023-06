Dengue-infecties in de regio stijgen, Suriname moet waakzaam zijn

Volgens de PAHO/WHO zijn er tijdens de eerste maanden van 2023 uitbraken van grote omvang geregistreerd van dengue en chikungunya in Zuid-Amerika. Suriname moet waakzaam zijn, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Dengue is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het denguevirus. Dit virus wordt overgedragen op de mens door een besmette muskiet, die vooral overdag actief is. Besmetting met het denguevirus vindt plaats indien een besmette muskiet van het Aedes species (AedesAegypti of AedesAlbopictus), de mens steekt. Deze muskieten kunnen ook het Chikungunyavirus en Zikavirus overdragen.

Preventie

Preventie van Dengue is vooral gericht op het voorkomen van muskietenbeten. Enkele preventieve maatregelen die men kan treffen zijn:

Slapen onder een klamboe

Dragen van bedekkende kleding

Het insmeren met een muskietenwerend middel

Broedplaatsen van muskieten opruimen/ elimineren door waterhoudende voorwerpen af te dekken of te ledigen. Zoals oude banden, lege emmers, bloempotten etc.

Symptomen

Meeste denguevirusinfecties verlopen zonder ziekteverschijnselen. Het grootste deel van ge√Įnfecteerde personen met symptomen vertoont milde verschijnselen met name:

Plotseling optredende koorts

Misselijkheid en braken

Spier-, bot-, en gewrichtspijnen

Hoofdpijn en oogpijn (achter de ogen)

Huiduitslag

Hoesten

Keelpijn

Niet-ernstige denguevirusinfecties herstellen meestal na een aantal dagen tot een week.

Tekenen van ernstige dengue waarop men alert moet zijn en direct een arts moet raadplegen zijn:

Ernstige en aanhoudende buikpijn

Braken (minstens 3 keer in 24 uur)

Bloedingen van het neus en tandvlees

Bloedbraken of bloed in de ontlasting

Zich vermoeit, rusteloos of prikkelbaar voelen

Wat men kan doen bij klachten: