Kanapé : “Social media maakt de Surinamer dommer en dommer”; is voorstander regulering Facebook

De fractieleider van de ABOP, Obed Kanapé, is voorstander van het opleggen van beperkingen op sociale media, waaronder ook de miljoenen Facebook-accounts die een heleboel valse en etnisch beladen berichten verspreiden. Hiermee wordt vooral de regering in een kwaad daglicht geplaatst.

Naar zijn zeggen zou elke profiel op Facebook geverifieerd moeten zijn. Indien nodig, moet er wetgeving hiertoe gemaakt worden.

“Er is wetgeving te maken en als het aan mij lag hadden we alleen geverifieerde accounts op Facebook. Omdat we laag zijn opgeleid hebben we alleen een denkrichting nodig. En wanneer die denkrichting er al is, kan je ze niet meer eruit halen. Daarom zeg ik: social media maakt de Surinamer dommer en dommer en dommer”, aldus de politicus in het TV-programma To The Point.

Kanapé vindt dat het op dit moment te makkelijk is om een nep Facebook profiel aan te maken en hiermee valse informatie de wereld in te sturen. Hij vermoedt dat dit uit verschillende politieke hoeken komt, omdat het geen onbekend fenomeen is dat politieke partijen duizenden valse Facebookprofielen aanmaken.

Een recent voorbeeld hiervan is volgens hem het vermeende geval van cyanide vervuiling van drinkwater in Brokopondo, waar een hele campagne middels social media is gevoerd. Uiteindelijk heeft een bedrijf uit België monsters genomen en alles wijst erop dat het drinkwater veilig is en de verspreidde informatie niet juist bleek te zijn.