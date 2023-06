Bondscoach Winter: “Suriname heeft eindelijk een elftal waar je trots op kan zijn”

Aan de vooravond van de wedstrijd Suriname tegen Puerto Rico heeft bondscoach Aron Winter laten weten dat Natio helemaal klaar is voor deelname aan de Gold Cup. Natio speelt op zaterdag 17 juni in het DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale), tegen Puerto Rico voor plaatsing voor de Gold Cup 2023.

Winter vindt het heel belangrijk dat Suriname deelneemt aan de Gold Cup, omdat dit groot toernooi een van de toernooien is waarbij je Suriname op de kaart kunt zetten. “We hebben nu eindelijk een elftal waar je dan ook trots op kan zijn en waarmee je kan laten zien dat we met voetbal in Suriname stapsgewijs op de goede weg zijn. En de Gold Cup is de graadmeter want je speelt tegen landen die al veel verder in het proces zijn dan Suriname”, zegt hij.

Volgens de bondscoach weten weinig mensen in Europa dat de Gold Cup eigenlijk de EK van Midden- en Latijns, Amerika en de Caribbean zijn. Winter: “Dat is een van de grootste toernooien waar je eigenlijk kan spelen. Natuurlijk is het heel mooi dat ik dan daar de coach van mag zijn, om daar mijn steentje aan bij te dragen. Ik vind het heel mooi om ons te plaatsen voor de Gold Cup. Want het is toch wel heel erg bijzonder.”

De kracht van deze selectie zit volgens hem in de samenhorigheid. “We zijn niet van de week begonnen in de voorbereiding. We zijn al een tijdje bezig. Vorig jaar september waren we ermee begonnen met twee oefenwedstrijden. In Nederland tegen Nicaragua en tegen PEC Zwolle. Daarna hebben we in maart ook een kwalificatiewedstrijd gehad tegen Mexico voor de Nations League. En dat is eigenlijk het proces waar we zijn gestart. We hebben altijd gesproken over het proces. Het doel is 2026, het proces op weg naar het WK in 2026.

We zijn 2 juni begonnen in Nederland met een groot gedeelte van het elftal. En waarom een groot gedeelte van het elftal en niet het hele elftal. Dat heeft puur mee te maken dat sommige competities nog steeds aan de gang zijn. Een aantal voetballers die moesten nog play-off wedstrijden spelen voor promotie degradaties voor Europese wedstrijden. Maar het grote gedeelte van de groep die was al eerder vrij en wij wilden ons gewoon goed voorbereiden voor de komende twee wedstrijden en in de poolfase die bekend is om er ready voor te zijn. En ik ben ook heel erg blij,en wij zijn heel erg blij, dat we dat gedaan hebben. Waarom? Omdat je doelgericht naar iets kan werken. Doelgericht naar de manier van hoe we willen voetballen, dat je daar nog meer accenten op kan geven.

Want als je in het toernooi bent, dan krijg je wedstrijden om de drie dagen. En dan heb je heel weinig trainingsmomenten. Dus we zijn blij dat we dan al eerder een kleine voorbereiding gehad om daarna onze voetbalspeelwijze te trainen. Maar ten tweede ook om er een groep van te maken, het geloof erin te brengen. En we zijn er ook allemaal van overtuigd dat we onze doelen gaan realiseren”, aldus de coach.

Natio heeft momenteel een technische staf met heel veel kwaliteiten en ervaring. Volgens Winter is er heel veel kwaliteit bij elkaar gebracht om het Surinaamse voetbal beter te laten ontwikkelen en is hij ervan overtuigd zijn dat Natio met deze staf echt ver kan komen.

“Het is niet alleen de hele staf, maar ook de selectiespelers. We zijn heel blij dat wat we de afgelopen periode hebben laten zien, de manier hoe we willen voetballen, met name onze laatste wedstrijd is tegen Mexico geweest, de indruk die we hebben achtergelaten aan ons achterban, onze fans, de mensen in Suriname, ook de spelers, de Surinaamse voetballers. En je merkt ook wel dat het overslaat. En dat vind ik wel heel mooi, want het is een boomerang effect, dat wij nu de voetballers kunnen overtuigen om sneller te kiezen om voor Suriname te kunnen spelen. En daar zijn we met z’n allen heel erg blij om. En daarom is het ook belangrijk, ja, we proberen in alles, en dat betekent ook in de staf, heel veel kwaliteit binnen te brengen omdat we met elkaar de doelen willen realiseren. Het einddoel is het WK 2026 in Canada, Amerika en Mexico”, zegt Winter.

Op de vraag hoe te spelen tegen Puerto Rico zegt de oefenmeester dat Puerto Rico een lastige tegenstander en een vrij jong elftal is. “We hebben ze goed geanalyseerd. Ze kunnen aardig voetballen. Dat zijn allemaal kwaliteiten van hun. Als je naar ze kijkt, dan ga je ze goed analyseren om te kijken van waar kunnen we ons voordeel uithalen. Dat hebben we goed gedaan. Zaterdagavond zullen we dat in praktijk laten zien. Wij onderschatten niemand. Het voordeel van ons kan zijn dat wij weten waar we ze pijn kunnen doen. We hebben een geweldige selectie. We gaan er ook vanuit dat wij zonder ze te onderschatten de wedstrijd gaan winnen!”, aldus Aron Winter in gesprek met Natio Persmanagement.