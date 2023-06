Vrouw met cocaïne verwerkt in maripa’s aangehouden op luchthaven

Leden van het Bestrijding Internationale Drugteam in Suriname (BID-team) hebben afgelopen dinsdag een 31-jarige vrouw aangehouden en overgedragen aan collega’s van de Narcotica Brigade. Tijdens reguliere controle stuitte de wetsdienaren op drugs in haar reiskoffer.

De verdachte N.S. stond op het punt om met haar 6-jarige dochter naar het buitenland te vertrekken, via de Johan Adolf Pengel luchthaven. Bij controle werd echter cocaïne in één van haar reiskoffers aangetroffen. De verboden substantie was verwerkt in maripa’s en had een totaal gewicht van meer dan 5 kilogram.

De vrouw en de in beslag genomen drugs zijn in belang van het verdere onderzoek overgedragen aan de Surinaamse Narcotica Brigade. N.S. is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.