Minister Amoksi vindt dat hij volgens het boekje heeft gehandeld

De Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi vindt niet dat hij fout heeft gehandeld bij de procedures die gevolgd zijn bij de uitzetting van Regita ‘Asawini’ Edenburg. “Wat het boekje voorschrijft, die dingen heb ik gevolgd”, benadrukte de bewindsman vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering.

President Santokhi heeft aan de Agent van de Staat, Roy Baidjnath Panday, gevraagd om nader geadviseerd te worden omtrent de uitzetting van Edenburg. Volgens president Santokhi wordt de staat Suriname als gevolg van de aanpak en verdere afloop van deze kwestie onder andere ervan verweten, dat zij zowel haar nationale wetgeving alsook het verdragenrecht, heeft geschonden.

Amoksi zegt dat hij voor nu het resultaat van het verzoek van het staatshoofd afwacht en daarom niet meer inhoudelijk op deze case zal ingaan. Hijzelf heeft een dossier met resumé ter beschikking gesteld aan de president.

Amoksi vindt dat elke zaak op een bepaalde manier kan worden benaderd. “Je kijkt ook naar de algemene situatie in het land. We hebben bijvoorbeeld 17 februari gehad en Pikin Saron op 2 mei. Dus we kijken naar al die omstandigheden”, stelt hij.

De minister vindt wel dat Asawini staatsgevaarlijk bezig was, omdat zij de nationale veiligheid en de openbare orde en rust bedreigde. Al deze zaken kunnen dus als staatsbedreigend worden getypeerd.