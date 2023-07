Zelfs pistolen aangetroffen bij tassencontroles op scholen

De politie in Suriname heeft gisteren wederom tassencontroles uitgevoerd op diverse scholen in Paramaribo. Daarbij hebben de wetsdienaren weer tal van scherpe voorwerpen en zelfs luchtdrukpistolen aangetroffen en in beslag genomen (foto).

Op de ouders en verzorgers wordt wederom een beroep gedaan om de kinderen hun tassen te controleren voordat ze naar school gaan.

De politie zegt dat het ook erg belangrijk is om met kinderen te praten en ze uit te leggen wat er allemaal kan gebeuren als ze iemand verwonden.

De tassencontroles worden met verhoogde intensiteit landelijk uitgevoerd.