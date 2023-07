Jongedame in lijnbus beroofd van portemonnee

Een 22-jarige jongedame in Suriname is afgelopen weekend in een PL-lijnbus beroofd van haar portemonnee door een tienerjongen.

Het slachtoffer pakte de bus in de binnenstad. Naast haar zat de jeugdige. Twee companen van hem zaten verderop.

Op een bepaald moment keek de 22-jarige naar iets in haar tas en haalde de portemonnee eruit en plaatste die naast haar.

Aan de Toekomstweg drukte een van de companen de schel en het drietal stapte uit. Daarbij ging de jeugdigde ervandoor met de rose portomonee inhoudende 340 euro, 1500 SRD, bankpasjes en persoonlijke documenten.