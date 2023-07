Roué Verveer genomineerd voor meest prestigieuze cabaretprijs van Nederland

De bekende Surinaams-Nederlandse cabaretier Roué Verveer is genomineerd voor de meest prestigieuze cabaretprijs van Nederland: De Poelifinario. Dat heeft de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) bekend gemaakt.

De Poelifinario’s worden uitgereikt aan de theatermaker(s) met het meest indrukwekkende programma van het afgelopen theaterseizoen. De in Suriname geboren cabaretier is genomineerd voor de Poelifinario in de categorie Entertainment voor zijn voorstelling ‘Gewoon Roué‘.

Uit het juryrapport: ‘Gewoon Roué’ is de meest kwetsbare voorstelling die Verveer op het toneel bracht en daarin toont hij als maker groei. Zonder in te boeten in levenslust en optimisme en zonder zichzelf als oude man te sparen; zijn fysieke beperkingen worden uiterst geestig ge-mimet.

Verveer neemt het publiek mee in zijn gedachten en reflecties. Met diens dwarse mening zorgt Verveer voor reuring bij een publiek dat uit de breedte van de samenleving komt, maar onderaan de streep zorgt hij vooral voor een bulderende lach.

In een gesprek met de redactie van Waterkant.Net geeft Roué aan trots te zijn op het feit dat hij genomineerd is voor de meest prestigieuze cabaretprijs van Nederland. Hij noemt de genomineerde voorstelling, die vanaf 23 september 2023 weer bijna 90 keer te zien is in heel Nederland, zelf ook zijn allerbeste voorstelling tot nu toe.

De nominatie komt op het moment dat Verveer jubileert; hij tourt in 2023 al twintig jaar en de genomineerde voorstelling is zijn tiende Nederlandse voorstelling. Roué was daarnaast ook te zien in een aantal Surinaams gesproken voorstellingen.

De VSCD-Cabaretprijzen worden op maandagavond 9 oktober 2023 in Den Haag uitgereikt op cabaretpodium Diligentia.