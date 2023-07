New Style uit Suriname live in Rotterdam op zaterdag 22 juli

De bekende Surinaamse band New Style is momenteel in Nederland. Afgelopen weekend kon Noord-Holland van hun optreden genieten en op zaterdag 22 juli 2023 is de formatie uit Suriname ook live te zien in Rotterdam!

Het optreden vindt plaats in Club Clare gevestigd aan de Coolsingel nr. 18 in het centrum van Rotterdam, bij Hofplein.

De kaarten zijn normaal 25 euro maar alleen deze week nog beschikbaar als Early Bird voor slechts 15 euro. Wacht niet te lang en haal ze hier via Eventbrite. Bel voor VIP tafels 010-2151770

New Style live in Rotterdam

Zaterdag 22 juli 2023 van 23.30u – 04.30u

Club Clare – Rotterdam Centrum

Coolsingel 18 (bij Hofplein)

Toegang 18+

Kaarten 25 euro – Early Birds 15 euro