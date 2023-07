Een jongeman is zondagavond in zijn wang geraakt door een verdwaalde kogel op een pangifeest aan de Majosteeg in Suriname.

Het slachtoffer bloedde veel en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het is nog onduidelijk door wie er geschoten is. Het is ook onduidelijk of het om een opzettelijke daad gaat. 

De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.