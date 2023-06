Woordenwisseling in tourbus mondt uit in ernstige kappartij

Een woordenwisseling tussen twee jongemannen in een tourbus is in het weekend geëscaleerd in een ernstige kappartij. Dit gebeurde te Goede Verwachting in Suriname.

Uit het politionele onderzoek blijkt dat de twee een woordenwisseling in de bus kregen. Een van hen verliet de plaats en kwam terug gewapend met een houwer. Daarmee viel hij zijn tegenstander aan en bracht hem een kapwond toen in zijn gelaat en rug.

De politie van Latour werd ingeschakeld die de kapgrage verdachte L.K. (18) in de kraag vatte. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het slachtoffer is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. In het belang van het onderzoek blijft L.K. in arrest.