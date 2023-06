Ondernemer stopt waterlevering Coppenamegebied vanwege betalingsachterstand van drie jaar

De ondernemer die voor gezond drinkwater moet zorgen voor het Coppenamegebied in Suriname, heeft de levering vanaf maandag 5 juni stopgezet. De ondernemer heeft aan districtscommissaris (dc) Maikel Winter laten weten dat hij voor drie jaar niet is uitbetaald en nu genoodzaakt is om de levering stop te zetten.

De burgervader merkt op de ondernemer te begrijpen en heeft contact gemaakt met het Surinaamse ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen die ervoor moet zorgen dat de ondernemer betaald wordt. Totdat hij geen geld krijgt zal hij de werkzaamheden niet hervatten.

Bijkans 60 huishoudens zaten zonder water. Winter heeft contact opgenomen met de directeur van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), Jerry Slijngaard, die een tankwagen ter beschikking heeft gesteld om water te transporteren naar het gebied.

Vervolgens heeft de burgervader ook assisentie gevraagd aan het Nationaal Leger in Nickerie, waarbij de commandant Wim Daal ook een tankwagen ter beschikking heeft gesteld.

Het districtscommissariaat moet zelf inkomen met brandstof. De burgervader zegt dat zij sedert maandag water leveren. Zij hebben enkele donateurs gevraagd voor brandstof. Zij kunnen hooguit tot het weekend water leveren, want zij hebben geen middelen om brandstof te kopen. Vanaf vandaag is er geen brandstof om te tanken.

De burgervader hoopt dat de ondernemer die de levering doet spoedig uitbetaald wordt, zodat hij zijn werkzaamheden kan hervatten.