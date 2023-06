Keti Koti Junior Show in Amsterdam

Op 23 juni en op 30 juni presenteert het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), in Amsterdam de Keti Koti Junior Show. De Keti Koti Junior show wordt dit jaar op 23 juni officieel geopend in het bijzijn van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. De Keti Koti Junior Show is een interactief programma waarbij 450 Amsterdamse basisschoolleerlingen, met als uitgangspunt het Nederlands slavernijverleden, samen zingen, naar muziek luisteren, het Keti Koti Journaal bekijken en een quiz doen. Het programma vloeit voort uit een reeks van inhoudelijke en kunst vormende lessen over het slavernijverleden van Nederland dat de leerlingen in de afgelopen maanden hebben gevolgd.

Achtergrond

Hoe kun je als docent op een lichte manier een zwaar onderwerp bespreken in de klas, zodat het begrijpelijk blijft voor de leerlingen? En op wat voor manier vind je tegelijkertijd de juiste balans tussen emotie, feitelijke kennis, dialoog en creativiteit. Het educatieve programma Keti Koti Junior sluit aan op dit ontbrekende deel in het onderwijs. Voor sommige leraren blijft de behandeling van het onderwerp Nederlands slavernijverleden in de klas nog best een uitdaging.

In de lessen van Keti Koti Junior worden de pijnlijke kanten van de geschiedenis voor basisschoolleerlingen juist bespreekbaar gemaakt. De kinderen volgen een les van het NiNsee met interactieve onderdelen. Daaropvolgend krijgen ze ‘creatieve verwerkingslessen’ van kunstdocenten van De Rode Loper op School en Noordje. Zo schrijven de leerlingen gedichten, maken ze portretten en creëren ze moderne abstracte kunst. Als volwaardige journalisten doen ze bovendien onderzoek in hun buurt en ontwikkelen samen een Keti Koti Journaal. De gesprekken met de kinderen gaan over sporen van slavernij in de samenleving van vandaag. Kunstenaars en kunstdocenten brengen de onderbelichte slavernij geschiedenis zo heel dichtbij de belevingswereld van de leerlingen.

Dit jaar doen er ruim 450 leerlingen aan mee aan het programma van Keti Koti Junior. De afsluiting van de lessen gebeurt in de ‘Keti Koti Junior Show’. De Keti Koti Junior Show vindt dit jaar plaats op twee verschillende locaties; in het Tropenmuseum in Amsterdam Oost (23 juni, 10.30u -11.30u) en in het Zonnehuis in Amsterdam Noord (30 juni, 10.45u- 12.00u). Beide dagen worden gehost door presentator Sosha Duysker.