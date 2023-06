Handlangers ketting roof vluchten en laten 15-jarige straatrover achter

Omstanders hebben maandag in de vooravond een 15-jarige straatrover aangehouden die een andere jeugdige beroofd had van zijn halsketting. Dit gebeurde op de weg naar Peperpot in Suriname.

Het slachtoffer R.M. (16) werd ter hoogte van zijn woning door drie mannen gezeten in een auto aangesproken. Vernomen wordt dat de 15-jarige verdachte W.B. vervolgens uit de auto stapte. Hij liep de aangever tegemoet en rukte de halsketting van zijn hals.

Daarna wilde hij terugrennen naar de auto waarin zijn handlangers zaten. Op dat moment verzamelden omstanders zich en reden de twee anderen in de auto met hoge snelheid weg, waarbij ze hun kameraad achterlieten.

Het lukte de omstanders om de verdachte ter plaatse aan te houden. De buitgemaakt halsketting is terug op W.B. gevonden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. De verdachte is voor verder onderzoek overgedragen aan Jeugdzaken.