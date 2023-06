Hooghart: “Beter als NPS fuseert met NDP”

Vakbondsleider tevens gewezen parlementariër Ronald Hooghart zegt dat het beter zou zijn als de Nationale Partij Suriname (NPS) fuseert en opgaat in de Nationale Democratische Partij (NDP).

“Ik vocht met Bouterse, omdat ik dacht dat de NPS de beste partij was. Maar het is beter als de NPS fuseert met de NDP”, benadrukt Hooghart bij D-TV.

De CLO-voorzitter stelt dat de terugval van de groene partij in de afgelopen jaren te danken is aan de samenwerking met de ‘asociale’ VHP. Hooghart, oud-NPS’er en voorzitter van de Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling (PBO), ondersteunt al enkele jaren de NDP van Desi Bouterse en heeft meerdere malen kenbaar gemaakt een samenwerking tussen de NPS en NDP als de beste oplossing voor Suriname te zien.

Recent heeft Bouterse ook kenbaar gemaakt dat hij een samenwerking met de VHP en ABOP in 2025 uitsluit. Daarin heeft de NDP-leider niets gezegd over een mogelijke samenwerking met de groene partij. NPS-voorzitter Gregory Rusland stelde achteraf dat het voor hem te prematuur is om nu al aan te geven of zijn partij wel of niet open staat voor een samenwerking met de NDP.

Hooghart stelt verder dat hij zowel in zijn carrière als vakbondsleider als dat van parlementariër altijd de belangen van het Surinaams volk, centraal heeft gesteld. Zo stelt hij dat hij gedurende zijn periode als parlementariër nooit op een buitenlandse dienstreis is geweest.

“Omdat ik het niet belangrijk vond. Wanneer ik naar het buitenland moet, dan betaal ik wel zelf ervoor”, benadrukt de politicus. Tussen 2025 en 2020 maakte Hooghart deel uit van de NDP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA). De NDP’er stelt dat hij in die periode ook nooit stil heeft gezeten.