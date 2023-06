17-jarige breakdancer Sardjoe wint goud en verovert olympische ticket voor Nederland

De 17-jarige breakdancer India Sardjoe uit Den Haag, heeft dinsdag de eerste, historische olympische ticket voor Nederland verovert in Polen. Breakdancen staat volgend jaar in Parijs voor het eerst op het programma bij de Olympische Spelen.

Op de Europese Spelen in Krakau pakte Sardjoe de gouden medaille door in de finale te winnen van Anna Ponomarenko uit Oekraïne. De eerste plaats was voor de breakdancer genoeg voor een plek op de Spelen van 2024.

De jonge breakdancer hoort bij de absolute wereldtop en veroverde vorig jaar eerst de Europese titel, waarna de destijds zestienjarige zich in New York tot de jongste wereldkampioene ooit kroonde.

Sardjoe is de eerste vrouwelijke breakdancer ooit met een olympisch ticket op zak.