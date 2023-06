TikTokker van kanaal ‘JeMoetEten’ weer vrij na vergoeden schade

De 28-jarige Michaël G., de bekende TikTokker van het kanaal ‘JeMoetEten’ die op 9 juni werd aangehouden en in verzekering werd gesteld, is dinsdagavond 27 juni in vrijheid gesteld. Dit nadat de benadeelde de zaak had ingetrokken.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat Michaël de geleden schade van de benadeelde heeft vergoed.

G. die bekend werd met zijn uitspraak ‘Whadup whadup, je moet eten’ werd bijna 3 weken geleden op zijn woonadres aangehouden nadat er aangifte van diefstal, poging doodslag en poging zware mishandeling tegen hem was gedaan.

De aanhouding werd door de Surinaamse rechtercommissaris rechtmatig getoetst, waarna zijn inverzekeringstelling met 30 dagen werd verlengd. Met het intrekken van de zaak is de case afgewikkeld.