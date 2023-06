Zwaar bewapende Surinamer en Braziliaan aangehouden na beroving bij goudmijn

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag twee zwaar bewapende verdachten aangehouden na melding van een beroving in een goudmijn te Nieuw Koffiekamp. Op de verdachten zijn wapens, scherpe patronen en andere zaken voor het plegen van strafbare feiten aangetroffen, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van Brownsweg is die dinsdag 27 juni na een telefonische melding omstreeks 15:30 uur, naar bovengenoemde locatie uitgereden. Ter plaatse werden de slachtoffers aangetroffen die te kennen gaven dat zij waren beroofd door drie mannen gewapend met vuistvuurwapens. De buit bedraagt ongeveer 195 gram ruw goud.

De politie zette het onderzoek voor ter opsporing van de verdachten. In de omgeving werden drie mannen in een bosschage gesignaleerd. Bij het zien van de politie renden zij weg en probeerden n het bos in te vluchten.

Na waarschuwingsschoten van de politie zijn twee van de mannen, een Surinamer A.D en een Braziliaan A.R aangehouden. Een derde verdachte zag kans het bos in te vluchten met achterlating van rugtassen. De buit is niet teruggevonden.

De zaak is overgedragen aan de recherche van Midden. De verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld meldt de politie.