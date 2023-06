La Rouge live op KetiKoti Party in de Maassilo Rotterdam

Aanstaande zaterdag 1 juli is het KetiKoti. Deze speciale nationale dag in Suriname wordt ook in Nederland herdacht en gevierd. En voor het eerst in de geschiedenis is er op die dag in de Maassilo Rotterdam een Keti Koti Party van 23.00u – 05.00.

De populaire Surinaams-Nederlandse formatie La Rouge is één van de headliners deze nacht en speelt op KetiKoti alleen in de Maassilo. De band die al meer dan 30 jaar aan de weg timmert en vaker show doet in Suriname werkt op dit moment aan een nieuwe track, die deze zomer moet uitkomen.

Naast La Rouge zijn ook de formaties Tranga Rugie & The Music Lovers en Passion Urbankawina live te horen. Tussendoor zorgen Jerra Nelo en DJ’s Joel Nelson, Meldevo en Meo Mania voor de leukste hits van toen en nu!

Het wordt een gezellige Surinaamse avond, die je niet mag missen. Kaarten zijn op de dag zelf 30 euro, maar in de voorverkoop online te koop via Eventbrite voor €22,50.