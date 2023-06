Politiewoordvoerder: “79-jarige oma heeft behoorlijk veel guts; zaak nog niet afgedaan”

De woordvoerder van het Korps Politie Suriname, Milton Kensmil, zegt dat het heenzenden van de 79-jarige vrouw, die vrijdag op een inbreker heeft geschoten, niet betekent dat zij in een later stadium niet weer opgepakt zal worden. “Het onderzoek naar in ieder geval de herkomst van het illegaal wapen dat ze onder zich had, loopt nog”, benadrukte Kensmil maandag bij Bakana Tori.

Hij vindt dat de vrouw behoorlijk veel guts en moed heeft gehad om de verdachte zonder te beven neer te knallen. Dat moet echter geen aanleiding voor anderen uit de gemeenschap zijn, om ook illegale wapens onder hun beheer te hebben.

De politiefunctionaris gaf te kennen dat een ieder die over een vuurwapen van welk kaliber dan ook wenst te beschikken, de procedure tot aanvraag van een vuurwapenvergunning normaal dient te volgen.

Binnen de Surinaamse gemeenschap is met bijzonder veel verontwaardiging op deze zaak gereageerd. Veel personen vragen zich af of het Openbaar Ministerie ook op hetzelfde manier zou hebben beslist, indien een jongere persoon met een illegaal wapen op een inbreker had geschoten.

Kensmil benadrukt dat de politie geen invloed heeft op het besluit dat door het Openbaar Ministerie wordt genomen. “Ik denk dat er een aantal overwegingen zijn geweest waarom het OM heeft gezegd dat de vrouw voorlopig zal worden gehoord en heengezonden. Daarmee heeft het OM niet gezegd: mevrouw, deze case is helemaal voorbij. Dus u kunt rustig uw leven verder leiden”, aldus de politiefunctionaris.