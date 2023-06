Vrouw (79) die inbreker neerschoot heengezonden

De 79-jarige vrouw die gisteren een inbreker in haar huis aan de Kwattaweg neerschoot met een illegaal wapen, is na te zijn voorgeleid heengezonden door de politie van Munder. Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft daartoe besloten.

De man drong de woning van de bejaarde binnen. De vrouw betrapt hem in het huis en pakte meteen haar wapen. Daarmee schoot ze gericht op de dader. Hij liep een schotwond op in zijn borststreek.

De inbreker werd met een ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij is onder politiebewaking opgenomen.

Vernomen wordt dat de verdachte een 42-jarige Duitser is. Hij verklaarde geen vaste woonplaats te hebben.

De 79-jarige werd na het incident overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding.