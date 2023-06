Auto-inbrekers op basis van camerabeelden aangehouden

De 20-jarige Jair H. en de 19-jarige Clarenzo N. zijn zaterdag door de politie in Suriname in de kraag gevat voor auto-inbraak. Ze werden door de politie van Flora aangehouden en in verzekering gesteld.

Vernomen wordt ze op zaterdag 27 mei in een auto aan de Mottonshooplaan hebben ingebroken, waarbij ze een tas hebben weggenomen.

De benadeelde had in de tas waarmee de daders er vandoor gingen, 3.000 SRD, 50 euro en belangrijke documenten bewaard.

De verdachten sloegen een van de autoruiten in, waarna ze de tas wegnamen. Deze handelingen zijn vastgelegd met een camera. Op basis van die beelden is het duo door de Surinaamse politie na intensief speurwerk opgespoord en aangehouden.

Beide verdachten bekenden de inbraak. De gestolen tas met documenten is terug gevonden. De mannen blijven aangehouden.